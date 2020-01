Cala Violina, una filiale di Paradiso sulla costa toscana

La magnifica baia maremmana di Cala Violina consiste di un’insenatura marina ubicata nel Golfo di Follonica e all’interno della profumata Riserva naturale di Scarlino, in provincia di Grosseto. Seppur poco grande, questo delizioso tratto di costa toscana si distingue per un mare cristallino e per il contorno di una ricca e variegata vegetazione. Riguardo all’origine del nome, la spiaggia di questo luogo si compone di una sabbia molto particolare che quando viene calpestata o carezzata dal vento produce un suono simile a quello di un violino.

Cala Violina: una delle spiagge più belle della Toscana

La famosa Cala Violina è oggettivamente una delle spiagge più belle della Toscana e una delle località balneari più rinomate della Maremma.

Inoltre, in considerazione della sua singolarità e della meravigliosa cornice naturale nella quale è incastonata è anche una destinazione ideale per giornate romantiche al mare e per passare degli splendidi momenti di relax.

A tale proposito, ovvero nell’ottica di passare qualche ora di completo rilassamento psicofisico, questo tratto di litorale toscano garantisce pace, armonia, deliziosi aromi e un mare straordinario.

In definitiva Cala Violina è un centro benessere naturale per lo spirito, una Spa open air da frequentare per disgregrare stress e tensioni, una filiale di Paradiso da frequentare con enorme profitto per il corpo e per l’anima.

Peraltro, questa esclusiva baia maremmana è una delle escursioni principali da fare nel caso siano state scelte come luoghi di vacanza e villeggiatura alcune spiagge della Maremma grossetana.

Tale approdo marino, in pratica, è sicuramente un “must go” per chi ha scelto le località di Follonica, Castiglione della Pescaia, Punta Ala, Marina di Grosseto e Principina a Mare per le sue vacanze al mare in Toscana.

Quando visitare la spiaggia di Cala Violina

Per degustare emotivamente questa bellissima baia della Maremma una buona idea è quella di raggiungere Cala Violina di buona mattina.

Tuttavia, per trascorrere 2 o 3 ore da sogno, anche la sera al tramonto può essere un ottimo momento della giornata per raggiungere questa insenatura.

In quest’ultimo caso, il mare calmo della sera cantato da Andrea Bocelli e i luminosi raggi di sole che riverberano sull’acqua permettono ai visitatori di sentirsi attori protagonisti di un bel sogno e di trovarsi finalmente in uno di quei posti da favola che vengono continuamente condivisi su Facebook e Instagram.

Come arrivare a Cala Violina da Follonica e Castiglione della Pescaia

Per arrivare a Cala Violina da Follonica e Castiglione della Pescaia ci sono 2 modi:

1) La prima opzione per raggiungere Cala Violina prevede di imboccare la Strada delle Collacchie e di fare sosta con l’auto in Località Puntone.

Da qui continuare a piedi avendo cura di seguire seguendo il percorso nelle vicinanze del Ristorante Il Cantuccio. L’itinerario prevede un’ora di camminata, sia ad andare che a tornare, ma l’eventuale fatica viene senz’altro rimborsata dalla bellezza di ritrovarsi completamente immersi nella profumata natura della Maremma.

2) La seconda possibilità per arrivare alla spiaggia di Cala Violina consiste nel procedere in direzione di Castiglione della Pescaia sino ad avvistare un cartello d’indicazione posizionato sulla destra, in prossimità di un semaforo.

In questo caso è possibile parcheggiare la macchina in un’area distante circa 20/25 minuti a piedi da Cala Violina.

