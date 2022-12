LUCCA – Complice la giornata festiva e il ritorno del bel tempo si chiude in positivo l’edizione 2022 de il Desco. Grande soddisfazione per gli espositori che, dopo i due anni a rilento

Cala il sipario sull’edizione 2022 de Il Desco. La mostra mercato dedicata all’enogastronomia di qualità, che ha portato nei chiostri del Real collegio per due fine settimana 46 espositori locali e non solo, ha registrato quest’anno, nonostante la crisi e il carovita, un’affluenza paragonabile ai tempi pre pandemia. Complice la giornata festiva e il ritorno del bel tempo, il bilancio ancora provvisorio per gli standisti è più che positivo.

Tra tradizione e tipicità, la manifestazione ha unito lo spazio fiera ad un ricco programma di showcooking, laboratori e degustazioni all’insegna della cucina e della cultura del cibo. Tutti gli appuntamenti, gratuiti e a pagamento, hanno registrato il tutto esaurito.