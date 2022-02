CAI Carrara: ieri terminato tratto del 46 da Ponte Storto alla Gabellaccia compreso tratto del 185 da Gabellaccia all’innesto con il 46.

Il sentiero 46 parte da Ponte Storto, nei pressi di Gragnana, e raggiunge la Gabellaccia, incrociando il 185, per poi proseguire verso la Maestà della Villa, in prossimità del paese di Tenerano.

Ripercorre antiche vie di accesso alla Gabellaccia, conosciuta anche come Dogana della Tecchia, un valico, a ca 900 mt tra Carrara e la Lunigiana, che oggi è attraversato dalla strada per Campocecina. In passato qui passava il confine tra lo stato di Massa-Carrara (poi annesso al granducato di Modena) ed il territorio di Fivizzano (appartenente al granducato di Toscana), quindi passando era necessario pagare il dazio, la cosiddetta gabella, per questo il nome dispregiativo che è rimasto alla zona.