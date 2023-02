Caffè Bonito porta l’eccellenza del caffè alla 43esima edizione di Tirreno CT

Appuntamento dal 26 febbraio al 1° marzo con sei diverse miscele tutte da provare,

dimostrazioni sull’arte di decorare i cappuccini e show cooking con ricette a base di caffè

Lucca, (data). Ci sarà anche Caffè Bonito a rappresentare l’eccellenza del caffè alla tradizionale fiera Tirreno CT di Carrara che, giunta ormai alla sua 43esima edizione, richiama ogni annooltre 50.000 visitatori. Dal 26 febbraio al 1° marzo, infatti, l’azienda lucchese esporrà alcuni tra i suoi migliori prodotti, dedicati soprattutto all’ambito del bar e della pasticceria.

La manifestazione si rivolge alle aziende italiane più rappresentative nel settore dell’ospitalità, della ristorazione e del turismo e Caffè Bonito è particolarmente orgogliosa di essere presente in questa importante occasione dove si incontrano domanda e offerta, ci si apre al confronto con altre realtà sul mercato, si fa conoscere ancora meglio la qualità del prodotto diffondendo i valori aziendali.

Per l’intera durata della fiera, sarà possibile trovare Caffè Bonito nel padiglione B, corsia 18, stand 470 che sarà condiviso con Livera pastificio artigianale di Lucca. Qui, oltre a poter ascoltare gli esperti che illustreranno le caratteristiche delle sei miscele in esposizione – di cui due 100% arabica – e degustare le diverse proposte, sarà possibile partecipare anche a diverse attività in programma. Nel corso delle quattro giornate, infatti, saranno previste la dimostrazione di LatteArt, ovvero l’arte di decorare il cappuccino per renderlo ancora più invitante dal punto di vista estetico e lo show cooking con lo chef Marco Zucconi che proporrà tante gustose ricette a base di caffè.

Un momento importante per Caffè Bonito che, da anni, si pone come esempio di eccellenza nel panorama imprenditoriale, grazie alla passione artigianale, all’attenzione per la materia prima e alla ricerca in termini di prodotto finito e di sostenibilità ambientale.