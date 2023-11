Cadono grossi massi, chiusa la strada a Bagni di Lucca: un paese resta isolato

BAGNI DI LUCCA – Casoli, frazione montana del comune di bagni di lucca da domenica notte è isolata; è stato necessario chiuere la strada comunale che porta a questo paese della val di Lima, a causa del distaccamento di alcuni massi di grandi dimensioni che minacciano la strada

collegamento. Nel paese di Casoli abitano una settantina di persone e per loro in questi giorni il disagio sarà notevole.