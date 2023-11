Cadono due querce secolari; chiusa la strada per Verni e Trassillico

GALLICANO – Dopo la pioggia…il vento ed ecco cosa è accaduto sulla via comunale per Verni e Trassillico, nel comune di Gallicano. Due querce secolari di notevoli dimensioni si sono staccate dalla parte alta di questo versante roccioso, cadendo in parte sulla strada e in parte sulla rete paramassi che ha ben svolto il suo lavoro. La rete di protezione ne ha infatti rallentato la caduta evitando cosi che potesse accadere una tragedia.

Questa arteria stradale ha visto in pochi giorni, in un tratto inferiore ad un chilometro, ben tre criticità causate dalla pioggia e dal vento. Il Comune è dovuto intervenire con somme urgenze mettendo a dura prova anche le proprie casse del comunali. Si spera e si riterrebbe quantomai opportuno che anche la provincia di Lucca fosse inserita tra le province riconosciute in stato di emergenza. Ricordiamo che la strada in oggetto è chiusa ad orari alterni fino alla totale messa in sicurezza della sponda suddetta. Chiudiamo però con una buona notizia. Si è da poco concluso il cantiere di un tratto di strada sempre sulla comunale per Verni che ha visto un investimento di oltre mezzo milione di euro. Qui oltre al manto stradale e al guardrail si è provveduto anche a mettere in sicurezza il versante in alto con il posizionamento di reti a raso.

