cade un motociclista in zona inpervia sul posto i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, stanno intervenendo nel comune di Firenzuola in località Sasso della Mantesca, per soccorrere un motociclista caduto in zona impervia.

Inviata la squadra di terra e in supporto del personale Speleo Alpino Fluviale e Drago 151 l’elicottero del reparto volo di Bologna.

Notizia in aggiornamento..