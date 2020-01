Cade un masso: sei famiglie evacuate a Fabbriche di Vergemoli

Ordinanza di evacuazione per sei famiglie a Fabbriche di Vergemoli. Un masso di notevoli dimensioni, caduto in seguito ad un movimento franoso, ha messo in pericolo gli immobili in questione.

Il Sindaco Michele Giannini ha quindi firmato l’Ordinanza di evacuazione dopo che i tecnici hanno verificato il pericolo e monitorato la zona.

Una parte risulta in pericolo diretto essendo priva di rete apposita di protezione.

Previsto per domani l’inizio dei lavori di ripristino.