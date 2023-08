CADE UN ESCURSIONISTA – CON PEGASO A CISANELLO

chiamata delle 12.28 per caduta da circa 3 metri di un escursuionista a Foce di Cardeto (Garfagnana). Vista la zona impervia è intervenuto Pegaso 3 che ha vericellato il paziente che è stato traspostato in codice rosso a Cisanello. Non abbiamo generalità