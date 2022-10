cade un biker sul monte moneta salvato sal sast

Ieri la stazione di Carrara e Lunigiana è intervenuta per soccorrere un biker caduto nel tragitto che da Moneta porta a Fontia, presso il borgo di Fossola. L’uomo, classe 1971, è caduto per circa 20 metri in un canalone. I soccorritori, assieme ai VVFF, hanno provveduto a recuperarlo e a trasportarlo fino al mezzo fuoristrada.

L’infortunato è stato quindi trasferito sull’ambulanza che lo ha portato al Nuovo Ospedale Apuano.