Cade un albero per il vento, un uomo muore schiacciato a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Un uomo è morto a Reggio Calabria schiacciato da un albero, caduto a causa del forte vento che sta interessando la città. L’episodio si è verificato nella zona Sud, tra via Sbarre, via San Giuseppe e il viale Aldo Moro.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo è stato colpito da un albero sradicato, mentre era fuori dall’abitazione per passeggiare con il cane. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi: polizia, vigili del fuoco e personale del 118 che però non hanno potuto fare nulla, se non accertare il decesso avvenuto sul colpo. Altri danni, senza conseguenze a persone, si sono verificati sul lungomare e nella zona del centro, nei pressi del Museo archeologico.

DECINE INTERVENTI VIGILI DEL FUOCO ANCHE A VIBO VALENTIA

Sono decine gli interventi dei Vigili del fuoco, sia a Reggio Calabria che a ViboValentia, per la rimozione di ostacoli su strada e danni ai tetti degli edifici. Nella parte meridionale della regione e sul versante ionico sono in corso avverse condizioni metereologiche con piogge diffuse e venti fortissimi.