CADE SUL SENTIERO 139 – A CISANELLO IN CODICE GIALLO

Chiamata delle 14.13 per recupero di escursionista su sentiero 139 Molazzana – gruppo Panie, Pania.

Due escursionisti, un uomo e una donna (non sappiamo età) si trovavano in quella zona quando la donna è caduta per alcuni metri riportando un trauma lombo-sacrale. La donna è stata recuperata con Pegaso 3 e condotta direttamente a Cisanello in codice giallo