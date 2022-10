CADE SUL LAVORO – IN CODICE GIALLO AL SAN LUCA

chiamata delle 9.03 per caduta di un uomo di 60 anni, straniero, che stava lavorando all’interno della ditta Pro-gest in località Cerbaia ad Altopascio. sarebbe caduto non da una grande altezza riportando un trauma agli arti inferiori. Portato in codice giallo al PS dell’ospedale di Lucca. Intervenuta ambulanza della Miisericordia di Marlia. Allertati anche operatori del Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL) e forze dell’ordine