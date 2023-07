CADE SU UN CANTIERE EDILE IN CODICE ROSSO A CISANELLO

Chiamata delle 15.29 per operaio di 60 caduto (non sappiamo da che altezza) probabilmente a causa di malore in un cantiere in località Montescendi a Pietrasanta: ha riportato un trauma cranico e ed è trasportato in codice rosso con Pegaso all’ospedale di Cisanello (Pisa).

Intervenute automedica e ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta, che ha accompagnato l’uomo fino al Cinquale, da dove è partito elisoccorso per Pisa.

Avvertiti anche operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL).

in aggiornamento