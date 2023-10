CADE NEL VANO ASCENSORE – SOCCORSO DAI VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle ore 9:45 nel comune di Cerreto Guidi in Via Piave, per il soccorso ad un operaio che si è infortunato cadendo nel vano ascensore.

I Vigili del fuoco hanno recuperato l’uomo, che è stato prima stabilizzato dal personale sanitario.