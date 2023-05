CADE NEL FIUME SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti poco dopo le 10.00 di ieri mattina per un soccorso a persona a Rassina, nel comune di Castel Focognano.

Un uomo, caduto sul greto del fiume Arno, è stato recuperato con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) dalla squadra VF, per poi essere affidato ai sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto in ospedale con Pegaso. Sul posto anche la Polizia Municipale