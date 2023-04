CADE NEL CAMPO CON PEGASO A CISANELLO

Chiamata delle 17.54 per uomo del 1948 caduto in un campo di Sorbano del Vescovo in via di Sorbano all’altezza del civico 822.

Uomo portato con Pegaso a Cisanello per trauma alla colonna vertebrale. Intervenuti anche automedica Lucca e ambulanza della Croce Verde di Lucca