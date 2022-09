CADE NEL BOSCO CON PEGASO IN OSPEDALE

I Vigili del fuoco del comando di Pistoia distaccamento di San Marcello Pistoiese, sono intervenuti in tarda mattinata in località Orsigna nel comune di Pistoia, per il recupero di una persona infortunata a causa di una caduta in zona impervia. Il pendio particolarmente ripido ha reso difficile il recupero dell’infortunata, le manovre hanno impegnato il personale VVF e il personale 118 intervenuti congiuntamente per poter trasferirla in una zona dove fosse possibile il verricellamento da parte dell’elicottero Pegaso e il successivo trasferimento

in ospedale.