cade nel bosco con la motocicletta salvato dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Prato, distaccamento di Montemurlo, con il supporto del personale SAF (Speleo Alpino Fluviali) sono intervenuti questo pomeriggio, poco dopo le ore 16:00, per un soccorso a persona nel bosco di Montecuccoli nel comune di Cantagallo. Si tratta di un motociclista è caduto procurandosi un forte trauma ad una gamba.

L’uomo, raggiunto dai Vigili del Fuoco, dai sanitari del 118 e dal personale del soccorso alpino, è stato portato con apposita barella dal luogo dell’infortunio per circa 1 km, lungo il sentiero, fino al veicolo sanitario per il trasferimento al pronto soccorso.