Cade mentre fa il bagno al Pozzo della Madonna: turista 13enne portato al Meyer

SERAVEZZA – Un turista straniero di 13 anni è finito in ospedale in codice rosso dopo aver fatto un volo di 3-4 metri mentre faceva il bagno al Pozzo della Madonna, zona Malbacco, nella Valle del Serra in Alta Versilia. E’ successo a metà pomeriggio, esattamente in località Cappello.

Il ragazzino è scivolato per diversi metri procurandosi un trauma toracico. E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero Pegaso che lo ha trasportato all’ospedale Meyer di Firenze in codice rosso. Si tratta di un’area naturalistica molto frequentata in estate, soprattutto da giovanissimi, per la possibilità di fare il bagno nel fiume tra cascate e scivoli d’acqua naturali scavati nella roccia.

fonte noitv