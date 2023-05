Cade e muore a 48 anni la Principessa Virginia Von Fuerstenberg, stilista nipote di Gianni Agnelli

Morta a Merano Virginia von Fuerstenberg, nipote di Gianni Agnelli

La salma della 48enne è stata trovata questa mattina sul terrazzo al primo piano dell’albergo.

E’ morta cadendo da un piano alto dell’Hotel Palace di Merano

L’artista e stilista, figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Fuerstenberg e nipote di Gianni Agnelli, era scomparsa da casa lo scorso febbraio ma poi vi aveva fatto ritorno.

Infatti, Sabato 18 Febbraio, il padre si era presentato alla stazione dei carabinieri di Marghera, in Veneto, per denunciare la scomparsa della figlia Virginia Maria Clara von Furstenberg, che si sarebbe allontanata volontariamente da casa mercoledì scorso (15 Febbraio) senza avvisare nessuno dei suoi spostamenti.

Da lì la segnalazione era stata immediatamente girata ai colleghi di Milano, visto che la quarantottenne risultava residente in zona Brera ed era di fatto domiciliata in un appartamento a due passi da corso Sempione. La nota con le sue generalità era stata inoltrata anche alle pattuglie del pronto intervento, così da consentire ai militari di identificarla nel caso l’avessero incrociata per strada durante il turno di servizio.

Nel pomeriggio di Martedì 21 Febbraio la famiglia aveva comunicato che “la Signora ha già fatto rientro nella sua abitazione domenica scorsa”.

Dal comando provinciale dei carabinieri di Milano avevano fatto sapere che la Furstenberg “è stata ritrovata nella serata” di lunedì dai militari della Stazione Musocco: era “in buona salute in un’abitazione privata di Milano”.

Nata il 5 ottobre 1974 a Genova, Virginia era figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Furstenberg (fondatore e presidente onorario di Banca Ifis), quindi diretta discendente del casato nobiliare tedesco originario della regione del Baden-Wurttemberg. I suoi nonni erano il principe Tassilo e Clara Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni, presidente della Fiat dal 1966 al 2003.