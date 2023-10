CADE DI BICICLETTA IN CODICE ROSSO AL SAN LUCA

Chiamata delle 12.46 per ragazza sui 20 anni caduta di bicicletta in viale S. Concordio in zona sottopasso. Ha riportato politrauma ed è stata accompagnata in codice rosso al PS di Lucca. Sono intervenute: automedica di Lucca e ambulanza della Croce Verde di Lucca