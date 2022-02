Cade dall’escavatore: operaio infortunato in cava a Fantiscritti

CARRARA – Infortunio sul lavoro alle cave di Fantiscritti. Un uomo di 45 anni, di Carrara, durante delle operazioni presso la Escavazione Maggiore, a seguito di una caduta ha riportato una frattura ad una gamba e un trauma facciale. E’ intervenuto l’elicottero Pegaso, partito dall’aeroporto di Peretola, che lo ha trasportato a Cisanello.

L’operaio non è in pericolo di vita per fortuna. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo stava seguendo degli interventi in cava dall’escavatore quando, dovendo scendere, ha perso l’equilibrio ed è caduto sbattendo la faccia a terra e fratturandosi una gamba. Sul posto i tecnici della medicina del lavoro della Asl.