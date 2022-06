cade dalla moto, grave giovane centauro – con pegaso a cisanello

FOSDINOVO — Spaventosa caduta dalla moto sulle strade della Lunigiana dove un centauro è stato soccorso in codice rosso con l’ausilio dell’elicottero Pegaso e trasferito d’urgenza in ospedale di Cisanello. in codice rosso

La chiamata al 118 è partita intorno alle 12 quando il motociclista è stato segnalato a terra sulla provinciale 446 in località Tendola.

Sul posto è intervenuta una ambulanza della Pubblica Assistenza di Fosdinovo, che ha portato il ferito fino al vicino campo sportivo, da dove poi è decollato Pegaso

L’uomo avrebbe riportato un trauma cranico