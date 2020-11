CADE DAL TETTO IN CODICE ROSSO AL SAN LUCA

Aggiornamento 118 per incidente sul lavoro in via Micheloni località Turchetto nel comune di Montecarlo a Lucca.

Chiamata alla Centrale delle 13.13 perché un libero professionista di 35 anni è salito su un tetto per un sopralluogo ed è caduto da un’altezza di circa 10 metri riportando un trauma alla colonna vertebrale ma è sempre stato cosciente.

Il medico giunto a bordo dell’ambulanza dal vicino punto Pet (l’ambulanza era quella della Croce Verde di Porcari) ha verificato che le condizioni dell’uomo non erano così gravi come sembrava in un primo momento e ha ritenuto che non fosse necessario l’intervento di Pegaso, che era stato allertato.

L’uomo è stato accompagnato, in codice rosso per dinamica, all’ospedale di Lucca.

Avvertiti anche gli uomi della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL).