CADE DAL TETTO DI UN CAPANNONE – CON PEGASO IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO

E’ in gravi condizioni un uomo di 50 anni caduto dal tetto di un capannone a Gallicano.

Incidente sul lavoro a Gallicano, in località Zinepri. Un 50enne è caduto dal tetto di un capannone. Nella caduta, da un’altezza di circa 6 metri, l’uomo avrebbe riportando vari traumi, soprattutto agli arti inferiori.

Stando alle prime ricostruzione, l’incidente si è verificato per cause in corso di accertamento poco dopo le 13 di oggi

Nella caduta, il 50enne ha riportato vari traumi ed è stato trasferito in codice rosso in ospedale con Pegaso.

A soccorrere il ferito è stata un’ambulanza della Misericordia del Barghigiano: le sue condizioni sono apparse subito gravi

.