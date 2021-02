CADE DAL TERRAZZO IN CODICE ROSSO AL SAN LUCA – E’ DECEDUTA POCO DOPO IL RICOVERO

Aggiornamento 118 per intervento in via della Formica a San Corcordio a Lucca.

Chiamata delle 14.54 per donna di 80 anni caduta sulla strada dal terrazzo (sembra da oltre 3 metri d’altezza).

Intervenuta automedica e ambulanza della Croce Verde di Lucca ha portato la donna all’ospedale di Lucca con politrauma (in particolare trauma cranico e facciale), in codice rosso.

aggiornamneto Si comunica che purtroppo la donna, di 87 anni, arrivata in Pronto Soccorso a Lucca in condizioni gravissime, è deceduta pochi minuti dopo l’arrivo in ospedale.