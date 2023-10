CADE DAL MONOPATTINO – IN CODICE ROSSO AL SAN LUCA

Chiamata delle 17.33 per ragazzo del 1988, di Barga, che sarebbe caduto da solo con il monopattino in Piazza Aldo Moro a Capannori. Ha riportato un trauma cranico importante ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Lucca – dove è arrivato intorno alle 18 – per stabilizzazione. In questo momento in viaggio per Pisa in ambulanza con l’anestesista per valutazione neurochirurgica. Intervenuti: automedica di Lucca, ambulanza della Misericordia di Capannori, forze dell’ordine. Inizialmente era stato allertato anche Pegaso ma poi si è ritenuto opportuno accompagnare il ragazzo in prima battuta all’ospedale di Lucca