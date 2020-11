CADE DA UN OLIVO IN CODICE ROSSO A CISANELLO

Chiamata delle 12.13 per uomo di 82 anni caduto da un olivo all’interno della sua proprietà a Pian di Mommio (Massarosa). E’ stato portato in codice rosso a Cisanello per un trauma cranico (comunque condizioni stabili). Intervenuti

automedica est e ambulanza infermieristica della Misericordia di Massarosa