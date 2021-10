CADE DA UN MURETTO A PIAZZA AL SERCHIO – CON PEGASO A CAREGGI

Chiamata delle 11.50 per donna di 71 anni caduta da un muretto in via San Leonardo – località Cogna a Piazza al Serchio.

ha riportato trauma cranico e probabile frattura di una caviglia e viene portata in questi minuti in codice rosso a Careggi con Pegaso 1. L’elicottero è atterrato al campo sportivo di San Romano Garfagnana, dove c’è stato il “rendez vous” con l’ambulanza di Piazza al Serchio. Intervento terminato da poco