CADE CON LA MOUNTAIN BIKE – CON PEGASO A CISANELLO

Chiamata delle 13.30 per uomo (non sappiamo ancora età) caduto in mountain bike, sembra facendo tutto da solo, in località Ponte a Gaio – Bagni di Lucca, nella zona del ristorante Nido dell’aquila. Ha riportato un trauma cranico e viene portato adesso, in codice giallo, con Pegaso, all’ospedale di Cisanello. Oltre a Pegaso, intervenuta ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano

Aggiornamento: si tratta di uomo del 1985