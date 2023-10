CADE CON LA MOTO – SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti alle ore 16.00 nel comune di Vaglia in Via di Cerreto Maggio, per il soccorso ad un motociclista che si è infortunato in zona impervia. I Vigili del fuoco intervenuti con il personale Speleo Alpino Fluviale hanno raggiunto il motociclista e dopo averlo immobilizzato sulla barella toboga, è stato trasportato con un mezzo fuoristrada fino al veicolo sanitario per il trasporto in ospedale.