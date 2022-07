CADE CON LA MOTO CON PEGASO IN OSPEDALE

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, Petrazzi, sono intervenuti nel comune di Gambassi Termi per Incidente stradale in supporto al personale sanitario per soccorrere un motociclista che cadendo ha urtato una staccionata provocando fratture multiple.

L’uomo cosciente è stato elitrasportato da Pegaso al nosocomio.

notizia in aggiornamento