CADE CON LA BICICLETTA – CON PEGASO IN OSPEDALE

PORCARI – CADE CON LA BICICLETTA – CON PEGASO IN OSPEDALE

Un giovane si è ferito in modo grave dopo essere caduto da una bicicletta vicino alla Torretta di Porcari. L’incidente è avvenuto oggi alle 14 di oggi in via Torre.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un mezzo della Misericordia di Montecarlo. Le condizioni del ciclista sono apparse subito serie perché il ferito ha riportato un politrauma ed era in stato confusionale. Per questo è stato allertato l’elisoccorso Pegaso , atterrato poco dopo all’aeroporto di Tassignano dove il ferito è stato trasportato in ambulanza.