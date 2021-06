CADE CON LA BICI – IN CODICE ROSSO AL SAN LUCA

Aggiornamento 118 per chiamata delle 18.03 di ieri sera per uomo di 69 anni (A.T. le sue iniziali) caduto in un fossetto con la propria bici nella zona di San Cassiano a Vico (Lucca) in via dei Tognetti.

Ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Lucca.

Intervenuti: automedica di Lucca e ambulanza della Misericordia di Marlia.