Aggiornamento 118 per chiamata delle 14.31: a Fornaci di Barga, in via Palazzo, un bambino di 9 anni residente nella zona è andato a sbattere alla guida della sua biciclietta in un muro alto circa un metro, poi è andato al di là del muro stesso con una caduta di ulteriori due metri.

Gli è anche finita addosso la bicicletta ma è sempre stato cosciente e sembrerebbe non aver riportato gravi conseguenze.

Il bambino è stato portato con Pegaso 1, in codice giallo, al Meyer di Firenze (l’elicottero è partito intorno alle 16.15).