CADE ANCHE SAN MINIATO, IL CEFA E’ PRIMO SOLITARIO

Il Cefa Basket Centro Computer sbanca San Miniato (54-68) nel recupero della sesta giornata e vola al primo posto solitario con la settima vittoria consecutiva. Garfagnini in emergenza a causa degli infortuni occorsi nella gara casalinga con Versilia e con la defezione di Bertucci che all’ultimo deve rinunciare per motivi di lavoro. Gli ingredienti per una serata difficile ci sono tutti e in effetti il Cefa parte male e si fa sorprendere in avvio dai padroni di casa che prendono una decina di punti di margine a metà primo quarto spinti da Nguyen e Daini. Coach Romani registra la difesa e già in chiusura di quarto il trio Angelini-Angelini-Masini confeziona il sorpasso.

Nella seconda frazione un Cefa attento riesce a imbrigliare le principali bocche di fuoco sanminiatesi e sul 26-34 la gara sembra pendere per gli ospiti. Una serie di leggerezze consente ai padroni di casa di ricucire e chiudere sul 33-38 all’intervallo. Il terzo quarto vede Pozzi e compagni alzare ulteriormente la qualità difensiva. San Miniato fa una fatica pazzesca in attacco e insiste con la pressione a tutto campo che però viene spesso battuta con efficaci transizioni. Andrea Angelini domina nettamente il temuto Regoli, ragazzo che gioca anche in serie B, e così i gialloneri scappano sul 42-54. L’emorragia per i padroni di casa continua nell’ultimo periodo in cui Cefa raggiunge il +20 a 3 minuti e mezzo dalla fine. A questo punto c’e spazio per tutti e alla sirena finale con il tabellone che dice 54-68 c’è grande esultanza per il primato in solitaria.

«Stasera sono molto soddisfatto, abbiamo vinto su un campo difficile contro una squadra giovane e intensa che aveva già messo in crisi alcune squadre importanti e lo abbiamo fatto in una situazione di piena emergenza – dice coach Romani – tolti i primi minuti e gli ultimissimi istanti abbiamo giocato da squadra matura e in difesa siamo stati solidissimi. Ora raccogliamo le energie rimaste e andiamo a sfidare la fortissima Rossoblù Montecatini al Palaterme. Non abbiamo niente da perdere, stiamo facendo una stagione pazzesca e qualsiasi risultato non cambierà di una virgola il giudizio sul lavoro dei miei ragazzi». Cefa in campo DOMANI sera (venerdì) a Montecatini.

SAN MINIATO BASKET- CEFA CASTELNUOVO 54-68 ( 17-18; 33-38; 42-54)

SAN MINIATO: Maggiorelli 6,Mannucci ne, Daini Palesi 3, Cerri 9, Regoli Fed. 10, Regoli F. 6, Pellegrini 2, Nguyen 7, Cupolo 4, Zharku, Mattei, Cioni 7. All. Miniati

CEFA CASTELNUOVO: Galletti 3, Angelini A. 20, Pozzi 3, Angelini S. 22, Biagioni, Mandroni ne, Guidugli, Mariani, Grandini, Tosoni A, Masini 14, Lana 4. All. Romani

Arbitri Barbarulo e Barone