CADE ALLE POLLE DI MALBACCO CON PEGASO A CISANELLO

Chiamata delle 14.33 per ragazza di nazionalità iraniana, del 2001, caduta alle Polle di Malbacco nella zona del Pozzo della Madonna a Seravezza. La giovane è scivolata fino in fondo alla pozza, quindi per circa quattro metri, riportando un trauma cranico non commotivo e traumi agli arti.

E’ stata quindi accompagnata in codice giallo, con Pegaso 3, all’ospedale di Cisanello. Intervenuti anche: automedica di Querceta, ambulanza della Pubblica assistenza di Stazzema, Vigili del fuoco e Soccorso alpino e speleologico toscano (SAST)