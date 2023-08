Cadavere trasportato dalla corrente recuperato in un torrente a Marlia

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e auto medica. Il corpo dell’anziano 82enne è a disposizione della magistratura e si indaga sulle cause

La chiamata che ha avvertito della presenza del corpo è arrivata poco prima delle 12 alla centrale unica del 118. Subito allertati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e sul posto è arrivata anche l’auto medica.

I vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere all’altezza di via del Fanuccio, i sanitari non hanno potuto che constatare l’avvenuto decesso. La salma è a disposizione del magistrato, ora sarà necessario chiarire le cause della morte.

Si tratta di un anziano di 82 anni, affetto da demenza senile, uscito questa mattina dalla sua abitazione. Secondo i carabinieri, che sono intervenuti sul posto, non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un evento accidentale.