Cadavere in campo nel Livornese, ciclista ha notato un  braccio

(ANSA) – SAN VINCENZO (LIVORNO), 21 AGO – Un cadavere, presumibilmente di donna e in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato oggi in un campo tra San Vincenzo e Campiglia (Livorno) lungo una strada provinciale. Sul corpo, da un primo esame esterno, non risulterebbero segni di violenza e secondo una prima ipotesi la morte risalirebbe ad alcuni giorni fa.

Il magistrato ha disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’identità del cadavere dato che non sono stati trovati documenti. Ad accorgersi del corpo ed a allertare il 112 è stato un ciclista di passaggio che ha notato un telo in mezzo al campo, a poca distanza dalla strada e dal quale fuoriusciva parte di un braccio. (ANSA).