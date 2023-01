cadavere carbonizzato trovato su un’auto

È stato individuato il proprietario dell’Audi A3 bruciata in zona Morsella di Gambolò, vicino a Vigevano.

Si tratta di un egiziano trentenne residente nella stessa frazione. Indagano i carabinieri del Nucleo operativo di Pavia e della Compagnia di Vigevano che ieri hanno trovato l’auto completamente bruciata, dopo essere stati avvertiti da un residente in zona.

Il luogo del ritrovamento è molto isolato, in un angolo di campagna distante dall’abitato della frazione Morsella, in direzione della frazione Cattanea. L’auto ormai completamente distrutta e già spenta, è stata trovata da un residente in zona dopo le 17 e questo indica che l’incendio doveva risalire almeno alla mattinata se non alla nottata.

All’interno, i resti umani carbonizzati.

Dal numero del telaio si è risaliti al proprietario, un egiziano trentenne, senza precedenti penali, residente nella frazione che non è stato ancora rintracciato.

d.v.