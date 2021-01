CACIO DELLA GARFAGNANA, UNA GITA CON SORPRESA

con la camicia di farro, con le foglie di castagno, pecorini freschi e stagionati sono una delle eccellenze della Garfagnana, piccoli produttori che garantiscono la qualità e l’eccellenza dei prodotti locali con latte locale.

Ieri ho fatto un giro in Garfagnana, conosco molte realtà del posto in fatto di prodotti genuini fatti da piccoli produttori e con la scusa di fotografare dall’alto la “Fortezza delle Verrucole” sono andato a Vibbiana dal caseificio Marovelli.

E’ a conduzione familiare, ottimi formaggi, ricotta appena fatta, iogurt, c’è un piccolo negozio dove ci sono salumi locali, castagne secche, farina di castagne e di granturco, marmellate, lo stracchino.

Ho acquistato un pò di tutto per assaggiare e devo dire che sapevo che lavoravano bene ma sono rimasto sorpreso dalla bontà dello iogurt e dello stracchino, veramente superlativi.

Sono fatti solo con latte locale.

Vibbiana è poco sopra il paese di San Romano in Garfagnana, si raggiunge facilmente da Lucca in un’ora e quindici minuti di comodo viaggio, prima di entrare in Castelnuovo Garfagnana si devia a destra dentro la galleria e poi sempre dritti fino a San Romano, proprio in paese deviate a destra per le Verrucole, visitate la rocca, poi tre chilometri oltre il parcheggio troverete il paese e subito il Caseificio.

Il caseificio è sempre aperto, dalle otto del mattino alle sette di sera, orario continuato, anche la domenica. se la porta fosse chiusa suonate il campanello.

Ne vale veramente la pena.

