Cachi a colazione, perfetti per chi è a corto di energie

Caffè? Brioche? Cappuccino? No, per una vera ricarica naturale di energia bisogna mangiare i cachi a colazione. Questo frutto tipicamente autunnale è uno dei più nutrienti e ricchi di proprietà benefiche, utili per affrontare in quarta ogni giornata. È un concentrato energetico da gustare appena svegli e con le pile ancora scariche. Basta un cucchiaino a portata di mano.

Le proprietà del cachi

Soffice, carnoso e dolcissimo, il cachi (o caco, forma ormai entrata nell’uso comune) è composto principalmente da zuccheri semplici che poi vengono assorbiti immediatamente dall’organismo e conferiscono alla polpa quel sapore dolciastro e intenso. Contiene notevoli quantità di sali minerali come il magnesio e il potassio, fondamentale per la regolarizzazione del pH sanguigno, ma anche della pressione arteriosa, e sono ricchi di calcio, utile per la salute delle ossa. Ma i cachi sono anche delle miniere di fosforo e soprattutto di betacarotene, che, introdotto nell’organismo, viene attivato e convertito in vitamina A, fondamentale per l’organismo e per la protezione di pelle e mucose. La quantità di vitamina C contenuta in un cachi è poi superiore a qualsiasi altro frutto autunnale, mentre sono presenti in grandi quantità anche fibra e tannini, sostanze dalla proprietà antinfiammatorie.

Perché mangiare i cachi a colazione

Il cachi, però, non è di certo ascrivibile nell’elenco dei frutti poco calorici, in quanto contiene circa 65 calorie per cento grammi di peso. Eppure rappresenta una fonte di energia ideale per i bambini, per chi fa sport e per chi, col cielo continuamente grigio di questo periodo, ha bisogno di un rimedio naturale per dare un pizzico di colore al proprio autunno e combattere la mattutina sensazione di stanchezza e spossatezza. Come detto, si tratta di un frutto ricco di betacarotene, che oltre ad essere un precursore della vitamina A, è anche un potente antiossidante. Un’altra sostanza contenuta nel cachi è poi il licopene, del gruppo dei carotenoidi e dalle efficaci proprietà antiossidanti. In altri alimenti non è facile trovarne quantità come quelle presenti nel cachi, a parte il pomodoro.

Anche il gusto vuole la sua parte

La presenza di fibre e carboidrati, ancora, rendono il cachi un frutto molto utile in caso di stipsi e per far fronte a condizioni di astenia, stress psicofisico e inappetenza. È importante, però, consumarlo una volta che abbia raggiunto un ottimo grado di maturazione. Il motivo? La concentrazione di alcune sostanze benefiche aumenta con l’aumentare della maturazione, appunto, ma questo particolare è fondamentale anche per le papille gustative: un cachi acerbo rischia di causare in bocca una fastidiosa sensazione astringente, dovuta alla maggiore quantità di tannini presenti. Il consiglio, ad ogni modo, è quello di provarlo a colazione (anche sotto forma di marmellata o come impasto per dolci e muffin) per partire col piede giusto. Ma occhio: essendo ricchi di zuccheri, i cachi sarebbero da evitare per chi soffre di diabete o da chi si trova in condizioni di obesità.