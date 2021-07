CACCIUCCO IN BARCA

è la migliore e più veloce ricetta che il pescatore fà in barca e non ha tempo da perdere, così possiamo fare pure noi a casa ritrovandoci così in pochi minuti una zuppa di pesce sempre deliziosa.

Il vero cacciucco ha molti tipi di pesce che variano lungo la costa toscana, variano con le tradizioni, variano di città in città di famiglia in famiglia.



Voi potete fare il “cacciucco di barca” anche con un solo tipo di pesce, il pescatore lo farà col pesce di recupero, quello che non ha valore commerciale, ma non per questo meno buono.



Innanzitutto si prende un tegame dove metteremo olio evo e un trito di prezzemolo e aglio nonche qualche foglia di salvia o basilico, si aggiunge il pesce che avete pulito in acqua di mare o acqua salata si aggiunge poi abbondante polpa di pomodoro passata o strizzata con le mani, si aggiunge del vino o bianco o rosso ma anche sale e pepe.

Quando il vino è evaporato fate cuocere ancora alcuni secondi badando che ci sia molto sugo e che questo sia sufficiente ad impolpare bene del pane casalingo passato a dorare su una piastra e strusciato con aglio messo in una zuppiera e ricoperto del cacciucco di barca.



Visto, semplice, facile e veloce, un quarto d’ora di cottura e porti in tavola una pietanza da leccarsi i baffi

fonte ezio lucchesi