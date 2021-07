Caccia: tesserini venatori in distribuzione da mercoledì 4 agosto su appuntamento presso il Comando della Polizia municipale

SERAVEZZA – Il Comando della Polizia municipale informa che la consegna dei tesserini venatori sarà effettuata dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 a partire da mercoledì 4 agosto. A causa delle note limitazioni per il contrasto al Covid, gli interessati dovranno fissare preventivamente un appuntamento telefonando allo 0584 742011. Per ottimizzare i tempi del rilascio verrà richiesto ai cacciatori di anticipare via posta elettronica alcuni documenti. Tenendo conto della mole di lavoro cui la Polizia Municipale è sottoposta in questo particolare periodo, con il personale fortemente impegnato anche nei controlli sul rispetto delle quarantene, il Comando si scusa fin d’ora per eventuali difficoltà o ritardi nel rilascio dei tesserini, dovuti anche al notevole aggravio di lavoro legato alle modalità informatiche predisposte dalla Regione.