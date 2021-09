C·ORA LUCCA FEST – FESTIVAL SULLA CONTEMPORAN: ULTIMI DUE INCONTRI SUL PRATO DELLA CAVALLERIZZA

Si avvia verso la conclusione la seconda edizione di C·ORA Lucca Fest –

Festival sulla Contemporaneità, organizzato dal Comune di Lucca e dalla Casa della Memoria e della Pace.

Dopo i sold out della scorsa settimana, il palco del prato della

Cavallerizza in piazzale Verdi si appresta ad accogliere Benedetta

Tobagi e Stefania Limiti per l’incontro: “Colpevoli: storia

della Loggia P2”. Venerdì 10 settembre, alle 21.15, si parlerà di

segreti di Stato, bugie e mezze verità di quella che è stata una delle

pagine più misteriose della storia italiana, legata a doppio filo alla

massoneria, a Licio Gelli e al piano occulto per governare l’Italia.

Limiti e Tobagi cercheranno di fare chiarezza, di dare volti e nomi

agli attori e autori del piano criminoso che per anni ha serpeggiato tra

le stanze dello Stato italiano. Benedetta Tobagi, figlia del giornalista

Walter Tobagi, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980, è giornalista,

scrittrice e conduttrice radiofonica. Laureata in filosofia e con un PhD

in storia presso l’Università di Bristol, si è dedicata alla storia

dello strabismo in Italia e segue numerosi progetti didattici sulla

storia del terrorismo con la Rete degli Archivi per non dimenticare.

Stefania Limiti è coautrice con Sandra Bonsanti del libro “Colpevoli: storia della Loggia P2”. Giornalista free-lance, ha indagato e scritto molto sulla storia recente del nostro paese cercando le verità negate e i meccanismi di funzionamento del potere.

Ultimo appuntamento domenica 12 settembre con “L’antifascismo del 1921:

i fatti di Valdottavo e i figli dell’officina”, un incontro dedicato

alla storia locale che si intreccia con quella nazionale e

internazionale. Un viaggio, dunque, nell’antifascismo che parte proprio

da quel’eccidio di Valdottavo del 1921 dove, per mano fascista, morirono

due giovani squadristi. Sul palco saliranno Antonio Fanelli, storico,

docente e antropologo culturale, e Andrea Ventura, direttore

dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Lucca.

Annullato, invece, l’evento precedentemente in programma per giovedì 9

settembre dal titolo “Donne Resistenti”.

Per partecipare è necessario prenotarsi attraverso il sito

www.luccacrea.it.

Secondo le attuali normative, per accedere all’area del Festival occorre

essere in possesso del Green Pass.Tutti gli eventi sono a ingresso

gratuito con obbligo di prenotazione e inizieranno alle 21.15. Per

restare aggiornati sul programma e per le info: Facebook e Instagram

C·ora Lucca Fest – Festival sulla contemporaneità; coraluccafest@gmail.com.