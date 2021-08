BUSSOLADOMANI – 6° CANZONISSIMA DI CARNEVALE – FESTIVAL DEI RIONI 2021 LUNEDÌ 30 AGOSTO

6° CANZONISSIMA DI CARNEVALE – FESTIVAL DEI RIONI 2021 LUNEDÌ 30 AGOSTO A BUSSOLADOMANI

Tornano le canzonette con brani inediti e doppia premiazione per brano e scenetta

L’estate 2021 rilancia la vera Canzonetta dei Rioni con brani inediti che vedranno sfidarsi i vari gruppi in gara. E’ una delle novità della 6’ edizione di Canzonissima di Carnevale che LUNEDÌ 30 AGOSTO alle 21,15 andrà in scena (per la prima volta in trasferta) nell’area parco Bussoladomani di Lido di Camaiore.

Ma non e’ l’unica nota di adrenalina proposta: gli organizzatori Renzo Pieraccini, Alessandro Santini, Antonella Ciardiello e Roberto Pezzini hanno deciso di raddoppiare l’energia della competizione con la separazione del Premio alla miglior canzone dal Premio per la miglior scenetta, archiviando cosi la vittoria assoluta destinata ad un unico rione.

Confermati alla conduzione della serata Mattia Di Vivona e Federica Michetti che hanno accompagnato, fin dalla prima edizione, la crescita esponenziale della manifestazione.

‘’In questi anni Canzonissima di Carnevale si è caratterizzata per aver riportato sotto i riflettori canzoni storiche del nostro Carnevale – evidenzia Renzo Pieraccini – le location che abbiamo toccato sono state Gran Caffè Margherita, Caffè Liberty, Il Principino e il teatro Jenco. Dall’edizione 2020 c’è stato il coinvolgimento dei Rioni cittadini per fare rinascere la mitica Canzonetta dei Rioni che negli anni Ottanta ha avuto i maggiori successi. E stavolta abbiamo fatto uno sforzo più coinvolgente, richiedendo brani inediti che ci auguriamo entrino a far parte della storia della manifestazione’’

Come si svolgerà la gara?

Come per la Canzonetta dei Rioni anni 80, ci sarà, per ogni rione, una esibizione complessiva di 10 minuti, in cui ogni rione presenterà una canzone, per la prima volta inedita, e una performance artistica (balletto o scenetta teatrale). I premi saranno due. Per la migliore canzone (attraverso il Coriandolo d’oro offerto dalla ditta Oro più) e per la migliore performance artistica, con il premio Angiò Taddeoli. La votazione avverrà attraverso 3 giurie: due giurie tecniche (una composta da esperti del settore musicale e una dal mondo teatrale) e dal voto popolare che sarà espresso attraverso una scheda a disposizione del pubblico presente il 30 agosto al costo di 1 euro l’una. Commissione artistica del mondo della musica composta da: Davide Piaggio tenore, Riccardo Puccetti musicista , compositore, polistrumentista e docente, Paolo Massamatici autore, produttore e musicista e Roberto Baccelli pianista e docente. Commissione artistica del mondo di cultura e teatro: Marilena Cheli Tomei storica, critica d’arte e scrittrice, Emiliana Tomei da quasi 30 anni nel mondo del teatro come regista, direttore di palco e scenografa e Lodovico Gierut giornalista, storico e critico d’arte.

Tra l’altro a fine Carnevale è previsto un Galà di Canzonissima _ data da definire _ con la consegna dei premi speciali e la riproposizione della canzone vincitrice del Festival dei Rioni.