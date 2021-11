Bus turistici a capienza piena: esultano gli operatori in Versilia

VERSILIA – I bus turistici tornano a viaggiare a capienza piena. Grazie all’emendamento alla manovra approvato giovedì in Senato, i pullman per viaggi passeranno dall’attuale limite dell’80% al 100% dei posti a sedere, con Green pass, come già accade da tempo per il trasporto pubblico locale.

Un emendamento, primo firmatario il senatore versiliese Massimo Mallegni, che ha spaccato la maggioranza di Governo che inizialmente sembrava pronto alla fiducia, poi ritirata.

Una richiesta avanzata da tempo dagli operatori del settore e partita proprio dalla Versilia e dall’agente di Pietrasanta Riccardo Verona, presidente della neonata associazione dei bus turistici che conta 200 aziende in tutta Italia. La scorsa estate anche il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia era arrivato in Versiliana per un confronto con la categoria sulla crisi dei trasporti turistici. Un settore che ha sofferto pesantemente gli effetti dei lockdown e delle restrizioni ai viaggi. E che fa fatica ancora adesso a rialzare la testa.

fonte noitv