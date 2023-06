Bus, il Comune potenzia e rivoluziona il trasporto pubblico aumentando le corse

L’assessore Santini:”Tra le novità il servizio festivo anche al mattino, una nuova linea, il collegamento centro storico – parcheggio Palatucci e una fermata all’agenzia delle entrate”

Prosegue a grandi passi lo sviluppo ed il rafforzamento del trasporto pubblico, che su impulso dell’amministrazione comunale, in collaborazione con Autolinee Toscana, cresce e si rinnova. In attesa dei circa 30 nuovi bus acquistati, per quanto riguarda l’urbano di Lucca, con il T2, a partire dal 1 novembre 2023, si passerà dagli odierni 1.687.861 km complessivi, fino a 1.952.928 km, con un incremento di circa 265.000 km.

Di fatto un nuovo assetto del trasporto pubblico cittadino, che prevede l’inserimento della linea urbana 4, volta a collegare la stazione con il quartiere di Mugnano, passando per l’Arancio (con fermata al Centro Medico) e San Filippo. E’ prevista di conseguenza la riprogettazione della linea 5, che non transiterà quindi più da Mugnano, abbattendo quindi i tempi di collegamento tra zona Pontetetto e limitrofi con il centro storico. Riprogettazione in vista, con linea a frequenza ogni 40 minuti delle linee 57 e 53, ovvero Lucca – Balbano e Lucca – Santa Maria del Giudice, con quest’ultima che transiterà anche da Guamo, come richiesto dai numerosi dipendenti dell’agenzia dell’entrate che usufruiscono del servizio.

Su tutte le linee LAM sarà inoltre inserito il servizio festivo mattinale ed i parcheggi della prima periferia saranno collegati al centro storico più facilmente: la LAM rossa servirà il Carducci e la LAM verde, di cui è stato allungato il percorso e aumentata la frequenza di passaggio, servirà le Tagliate e il Palatucci.

Altre implementazioni importanti riguardano la linea 67, che è stata prolungata fino a Ripafratta per favorire l’interscambio con Pisa, mentre sono state aggiunte numerose corse in orari scoperti per le linee urbane 51/53/55/57/59/61/63.

“Il costante dialogo con i cittadini e con gli enti preposti è stato e sarà fondamentale per implementare i servizi di trasporto, con una particolare attenzione ai quartieri, ai paesi del territorio ed ai collegamenti tra i grandi parcheggi ed il centro storico – dichiara Remo Santini, assessore con delega alla mobilità – Migliorare il trasporto pubblico locale è una priorità assoluta dell’amministrazione e queste azioni potranno potranno rappresentare una svolta importante, grazie all’impegno e alla visione comune delle parti, con studi e investimenti volti a implementare finalmente uno dei servizi fondamentali per la cittadinanza”.