Buoni spesa: ecco come averli a Viareggio

Oltre 580 mail e 350 telefonate in due giorni: sono questi i numeri delle richieste arrivate al servizio sociale del Comune di Viareggio per poter accedere ai buoni pasto. Compito dell’ufficio adesso, quello di sfrondare le richieste e individuare sia le domande valide che gli aventi diritto.

Il Fondo di Solidarietà Alimentare, ha infatti assegnato al Comune di Viareggio 333.338,62 euro da utilizzare in buoni spesa/voucher a sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

Ma a quanto ammontano e come si richedono? Il buono spesa, che verrà stampato in due tagli da 50 e da 10 euro, è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare: il contributo va da un minimo di 100 euro ad un massimo di 400 euro, ogni 15 giorni (100 euro per i single, 160 euro per due persone, 220 euro per 3, 270 euro per 4, 320 euro per 5, 360 euro per 6 e 400 euro per 7 persone).

A questo vanno aggiunti i bonus in caso di figli minori o di presenza di patologie e invalidità.

Come si richiedono i buoni spesa. Possono richiedere gli aiuti le persone domiciliate nel comune. La domanda può essere presentata da un solo componente per ogni nucleo, via telefono o via email, scaricando dal sito comunale la documentazione. Viene richiesta un’autocertificazione che poi verrà verificata. chi già percepisce altri contributi pubblici può accedere ai buoni spesa ma senza priorità.